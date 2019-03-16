Sivasspor Hocası Hakan Keleş ile Fenerbahçeli Taraftarlar Tartıştı

Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 yenerek rahat bir nefes alırken maç sonu ufak çaplı bir gerilim yaşandı.

1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geriye düşen konuk ekipte teknik direktör Hakan Keleş başta olmak üzere tüm teknik heyet hakem Bülent Yıldırım'a verdiği ve vermediği kararlar için maç boyu büyük tepki gösterdiler. Maç sonunda Keleş, itirazlarına devam ederken Sarı-Lacivertli tribünlerden de Kırmızı-Beyazlı hocaya tepki geldi. Hakan Keleş de bu tepkiye yanıt verince kısa süreli bir gerilim yaşandı. Sonrasında Keleş soyunma odasına gitti ve gerginlik sona erdi.