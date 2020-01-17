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Sivasspor iki eksikle İstanbul'a gidiyor

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak lider Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

17.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:22Sivasspor iki eksikle İstanbul'a gidiyor
Süper Lig'in 18. haftasında ile mücadele olacak lider 'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sarı cezalısı olan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Fernando yer almadı.

Lider Sivasspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Volkan Eğri, Yasin Öztekin, Arouna Kone, Mustapha Yatabare."

Vodafone Park'ta pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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