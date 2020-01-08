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Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

08.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:40Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup , ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor takımı, kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaparak kampın beşinci gününü tamamladı.
Sivasspor, yarın saat 17.00'de Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile hazırlık maçı yapacak.
Futbolculara doğum günü sürprizi
Kırmızı-beyazlı ekip, futbolcuları Ziya Erdal, Fernando Andrade ve Furkan Sağman için doğum günü sürprizi hazırladı.
Sivasspor'un kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen programda üç futbolcunun doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Üç futbolcu, hazırlanan doğum günü pastasını keserek, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Sivasspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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