Haberler » Spor » Sivasspor ile Antalyaspor yarı final için mücadele edecek - Spor

Sivasspor ile Antalyaspor yarı final için mücadele edecek

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

12.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:33Sivasspor ile Antalyaspor yarı final için mücadele edecek
, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında yarın 'u ağırlayacak. Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki ekip arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.

Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Rıza Çalımbay as kadroyla maça çıkacak

Sivasspor'da bu maç öncesi Arouna Kone, Emre Kılınç, Marcelo Goiano, Barış Yardımcı ve Skuletic'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Cofie de cezalı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Antalyaspor maçında ligde forma giyen oyuncularını tercih edebileceği öğrenildi.

Kupada 3. randevu

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti. Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti. - SİVAS

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:17:42