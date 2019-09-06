Haberler» Spor» Haber

Sivasspor ile Erzurumspor, karşı karşıya gelecek

4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi 100'üncü yılını yaşarken bu önemli tarihte kongreler şehri Sivas ve Erzurum dostluk maçında bir araya gelecek.

06.09.2019 09:36 Sivasspor ile Erzurumspor, karşı karşıya gelecek
4 Eylül Sivas Kongresi ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi 100'üncü yılını yaşarken bu önemli tarihte kongreler şehri Sivas ve Erzurum dostluk maçında bir araya gelecek.

A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de ise deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada; Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki şehrin kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında karşılaşacak. 8 Eylül Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Daha önce açıklanan ve Pazar günü oynanması planlanan Sivasspor - Adana Demirspor maçı ise iptal oldu. - SİVAS

Erzurumspor Kulübü, Sivasspor, Sivas, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
09:53   Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
09:52   ABD Açık'ta finalin adı: Williams-Andreescu
09:41   6 eylül cuma dha spor gündemi
09:39   Tekirdağ'da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı
09:36   Sivasspor ile Erzurumspor, karşı karşıya gelecek
09:33   Umut Bulut 6. kez kırmızı gördü
09:28   Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor dostluk maçı yapacak