Haberler » Spor » Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda - Spor

Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Sivasspor, deplasmanda alacağı sonuçla lider girdiği haftada yerini korumak istiyor.

23.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:16Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanına gidecek olan , deplasmanda alacağı sonuçla lider girdiği haftada yerini korumak istiyor. İki ekip Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 24 karşılaşmanın 6'sından Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 68 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde ise 40 gol gördü.

İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora, Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidoları 2010-2011'de 4-1 ve geçen sezon 6-2 mağlup etti.

Kayserispor ile Sivasspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya düdük çalacak.

Sivasspor'da 4 futbolcu kart sınırında

Sivasspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacaklar.

Çalımbay'ın şansı tutmuyor

Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu 6 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu 2 galibiyeti de son 2 karşılaşmada aldı. Çalımbay diğer maçlardan ise 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. - SİVAS

Kayserispor, Sivasspor, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:12 Amatör Spor Ödül Töreni 13 Aralık'ta
14:11 Orkun Kökçü'nün tercihi Türkiye oldu
14:11 Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye Öğretmenler Kupası, öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi"
14:08 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak
14:08 Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları başladı
14:03 Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım
13:51 Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:49 Arda Turan'dan geceye damga vuran hareket! Başakşehir'in golüne sevinmedi
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
00:44 PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti
00:15 FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:22:03