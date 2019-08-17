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Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

Sivasspor-Beşiktaş maçının 45+3. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. Sivasspor kalecisi Samassa ve Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd ceza sahası içinde çarpıştı. Sivasspor kalecisi Samassa sağlık görevlilerine başının döndüğünü işaret etti ve saha kenarına geldiğinde yere düştü. Oyuncu sahayı ambulansla terk etti.

17.08.2019 22:49
Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında, ceza alanına gönderilen topa hareketlenen Boyd ile Malili file bekçisi Mamadou Samassa sert şekilde çarpıştı.

AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

Çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalan iki futbolcuya sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Yaklaşık 5 dakika sonra iki futbolcu da ayağa kalktı ancak sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini söyleyen ve göz yaşlarına hakim olamayan Samassa, yerini kaleci Muammer Zulfikar Yıldırım'a bırakacakken başının döndüğünü işaret etmesinin ardından taç çizgisi civarında bir anda yere yığıldı.

Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı.

Samassa'nın beyin tomografisi çekilmesi için hastaneye götürüldüğü ve geçici süreli hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

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Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (3)
MEMLEKETİM: Gecmis olsun.
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UASLAN: Ulan dün hakeme haykıran rengarenkler bugün Beşiktaşa göz yumulmalarıda görürmü acaba ??????????? ama yok siz birlik olur Galatasaray a karşı bildiri yayınlarsınız anca !
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TARAFSIZ: Geçmiş olsun talihsizlik kötü çarpıştılar Allah şifa versin.
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