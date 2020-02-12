Haberler » Spor » Sivasspor kapalı sahada çalıştı - Spor

Sivasspor kapalı sahada çalıştı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile onayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

12.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:53Sivasspor kapalı sahada çalıştı
, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında ile onayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivas'ta aralıksız devam eden kar yağışından kırmızı-beyazlı ekip de etkilendi. Antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisi nedeniyle Yiğidolar son antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak. - SİVAS

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:50:27