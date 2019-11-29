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Sivasspor, Kasımpaşa ile 19. randevuda

Süper Lig'in 13. haftasında lider DG Sivasspor, yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacak.

29.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:07Sivasspor, Kasımpaşa ile 19. randevuda
Süper Lig'in 13. haftasında lider DG , yarın evinde ile oynayacak. İki takım bu mücadeleyle 19. kez birbirlerine rakip olacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabakada Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş de yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla zirvede yer alırken, İstanbul ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

19. randevu

Sivasspor ile Kasımpaşa, yarınki maçla birlikte 19. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 18 karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımın 6, lacivert-beyazlıların da 5 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Sivas'ta oynanan 9 maçta ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 2 kez de rakibine yenildi.

Çalımbay'ın, Özdeş karnesi

Süper Lig'de Teknik Direktör Kemal Özdeş ile karşılaştığı 7 maçın 5'ini kazanan Sivas temsilcisinin çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, diğer maçlarda ise 1 defa sahadan beraberlikle ayrılırken, 1 kez de puan alamadı. Çalımbay, Özdeş'e tek yenilgisini Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan ve 5-2 Kasımpaşa'nın kazandığı maçta aldı.

Sivas-Kasımpaşa maçları gollü geçiyor

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmalar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 18 maçta toplam 54 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 27, Kasımpaşa ise 27 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 54 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması ise 3.02 olarak gerçekleşti. - SİVAS

Sivasspor, Kasımpaşa, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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