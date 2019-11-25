Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı

Sivasspor
ile Kasımpaşa
arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Biletlerin satışı Passolig internet sitesi, mobil uygulaması ve gişesi üzerinden yapılacak.
Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori (VIP): 54 TL
2. Kategori (Maraton): 27,5 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13,5 TL
Misafir tribünü: 17,5 TL - SİVAS