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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

23.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:35
Demir Grup , Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip bugün kara yolu ile Kayseri'ye giderek kampa girecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA


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