22 Mart 2019, 20:48
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Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, serbest ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Emre Kılıç, N'Dinga ile sakatlığı süren Muhammet Demir ve izinli olan Kone katılmadı. Sivasspor, Kayserispor, Spor
Kaynak: AA



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