Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, serbest ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Emre Kılıç
, N'Dinga ile sakatlığı süren Muhammet Demir
ve izinli olan Kone katılmadı.
Sivasspor, Kayserispor, Spor
Kaynak: AA