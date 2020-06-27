Sivasspor, Kayserispor maçına hazır
Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
27.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:13
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Kayserispor yarın saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak. - SİVAS
Kaynak: İHA
Etiketler: Lütfullah Bilgin, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Haber