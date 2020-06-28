Sivasspor-Kayserispor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mağlubiyetten ders çıkartarak kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

28.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:02
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mağlubiyetten ders çıkartarak kalan 5 maçı en iyi şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Çalımbay, sahalarında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını aktardı.
Kaçırdıkları penaltı pozisyonu öncesinde bir toplarının da direkten döndüğünü belirten Çalımbay, "Onları atabilseydik veya penaltıyı iyi bir şekilde kullanabilseydik, maç daha farklı olabilirdi." dedi.
Karşılaşmanın ilk yarısında beklemedikleri bir gol yediklerini dile getiren Çalımbay, "İkinci yarı kendimizi toparladık ve bayağı üstün oynadık. Ataklar da geliştirdik. Maalesef son paslarda istediğimiz şeyleri yapamadık." diye konuştu.
"Mağlubiyetten ders çıkartacağız"
Beklemedikleri bir penaltıdan gol yediklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bütün riskleri göze aldık. Maalesef gol atamadık ama iyi pozisyonlar bulduk. Neticede bazı arkadaşlarımızdan memnun değiliz, kesinlikle değiliz. Sanki lig bitmiş gibi oynadılar. En çok üzüldüğüm Mert Hakan'ın penaltıyı kaçırması ve sonra da çok aşırı şekilde üzülmesi. Oyundan koptu biraz. Belki çok iyi bir şekilde devam edebilseydi, maçı çeviren arkadaşımız olacaktı. Her futbolcunun ve her takımın başına geliyor. Bu mağlubiyetten ders çıkartmak gerekiyor. Önümüzde 5 maçımız var ve inşallah yaptığımız hatalardan ders çıkartırsak, çok iyi bir şekilde bitereceğiz."
"Mert Hakan ve Emre'yi çok seviyorum"
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transfer söylentilerinden etkilendiklerini aktaran Çalımbay, "İki oyuncumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben ve yöneticilerimiz, maçlarını bitirip öyle gitsinler diye konuştuk ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlar." açıklamasında bulundu.
Çalımbay, transfer söylentileri nedeniyle bu oyuncuların maçlara kendilerini tam veremeyebileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Ben ikisini de çok seviyorum. Biz çok başarılı şeyler yaparken onların payları çok büyüktü. İnşallah kalan 5 maçta da iyi oynarlar. İnşallah istedikleri yerlere giderler ama tabii ki lig devam ederken böyle şeyler ortaya çıktığı zaman maalesef eleştiriler de gelebilir ama yapacak bir şey yok. Kalan 5 maçta görev verdiğim takdirde onlar da ellerinden geleni yapıp, görevlerini tamamlayacaklar."
"Ligi daha erken bitirebilirdik"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin erken başlatıldığını savunan Çalımbay, "Oyuncular artık bıktılar. Aylardır evlerinden çıkmıyorlar, tesislerden çıkmıyorlar, bir sürü şeyle uğraşıyorlar." şeklinde konuştu.
Çalımbay, futbolcuların psikolojik açıdan sıkıntı yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oyuncuların tek beklediği, ligin biran önce bitmesi ve 1-1,5 ay izin verilmesi. Ondan sonra tekrar kendilerine gelmeleri lazım. Yabancı arkadaşlarımız aylardır evlerine gidemedi, aylardır ailesini göremeyen arkadaşlarımız var. Oyuncularımız o kadar sıkıntı yaşıyor ki onun için federasyonun veya kim ilgileniyorsa anlayışlı olmaları gerekiyor. Oyunculara yazık. Ligi daha erken bitirebilirdik. Bu ligi 1 ayda da bitirebilirdik. Bir de ligi erken başlatırlarsa, en büyük olay o olur, çok büyük yanlış yaparlar. Çünkü oyuncular şu anda bitik, her açıdan bitikler yani."
Prosinecki: "Kayserispor'u ligde tutacağız"
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, bu yıl sahasında hiç maç kaybetmeyen Sivasspor'a karşı etkileyici bir performansın ardından galip geldiklerini söyledi.
Oyuncularıyla iyi çalıştıklarını ve maça da iyi hazırlandıklarını dile getiren Prosinecki, "Biraz kötü başladığımızı söyleyebilirim. Maçın başlarında oyuna tam adapte olamadık fakat ardından gerçekten böyle bir deplasmanda maça ortak olduk ve galibiyeti aldık." dedi.
Prosinecki, devre arasında Kayserispor'da göreve başladığında 10 puanları olduğunu hatırlatarak, şu görüşlerini aktardı:
"Hemen hemen herkes ligden düştüğümüzü söylüyordu. Takımın düştüğü iddia ediliyordu ama ekibimdeki tüm futbolcular inanılmaz çalışan insanlar. Müthiş bir çalışma azmi gösterip, ikinci yarı itibarıyla 18 puan aldık. Bu gerçekten etkileyici bir başarı. Hep aynı şeyi söyledim. Biz asla havlu atmıyoruz. Her maçtan sonra bunu söyledim, yine söylüyorum. Kayserispor asla havlu atmıyor, atmayacak. Sonuna kadar devam edeceğiz. İyi bir noktaya getirdik, şimdi önümüzdeki süreçte bu galibiyetin tadını çıkarıp, daha sonra Beşiktaş maçına odaklanacağız. Mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz ve Kayserispor'u ligde tutacağız."
Berna Gözbaşı ve yönetici arasında gerginlik
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile Kayserisporlu olduğu belirtilen bir kulüp yöneticisi arasında stadyum çıkışında gerginlik yaşandı.
Gözbaşı, kısa süreli gerginliğin ardından aracıyla stadyumdan ayrıldı. Sivasspor-Kayserispor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Kaynak: AA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Haber

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