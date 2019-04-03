Sivasspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti

<br><br>DEMİR Grup <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sivasspor/' title='Sivasspor'>Sivasspor</a>, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istikbal-mobilya/' title='İstikbal Mobilya'>İstikbal Mobilya</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kayserispor/' title='Kayserispor'>Kayserispor</a> maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup <a class='keyword' href='/sivasspor/' title='Sivasspor'>Sivasspor</a>, cumartesi günü kendi sahasında ağırlayacağı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istikbal-mobilya/' title='İstikbal Mobilya'>İstikbal Mobilya</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kayserispor/' title='Kayserispor'>Kayserispor</a> maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hakan-keles/' title='Hakan Keleş'>Hakan Keleş</a> yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon ile pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, idmanı çift kale maçla sonlandırdı. Takım kaptanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ziya-erdal/' title='Ziya Erdal'>Ziya Erdal</a> ile golcü oyuncu <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/muhammet-demir/' title='Muhammet Demir'>Muhammet Demir</a> hafif sakatlıklarından dolayı takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı ziyaret eden <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sosyal-guvenlik-kurumu/' title='Sosyal Güvenlik Kurumu'>Sosyal Güvenlik Kurumu</a> Sivas İl Müdürü Kadir <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/boztepe/' title='Boztepe'>Boztepe</a> ve kurum çalışanları futbolculara ve teknik heyete <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kayserispor/' title='Kayserispor'>Kayserispor</a> maçında başarı dileyerek tatlı ikram etti. - Sivas