Sivasspor Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:38
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Yaygın haber ağı, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve kulübümüzle ilgili tüm haberleri Türkiye 'ye ulaştıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlarız."
Kaynak: AA