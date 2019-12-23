Haberler » Spor » Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı - Spor

Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı

Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı.

23.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:23 Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, son yolculuğuna uğurlandı
Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet , son yolculuğuna uğurlandı.

Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bingöl'ün cenaze namazı Fahri Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazına Sivasspor Kulübü yöneticileri, Sivasspor futbolcuları, alt takımlarda eğitim alan sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bingöl'ün cenaze namazına katılan küçük sporcular duygu dolu anlar yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Bingöl'ün cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl, futbolculuk kariyerinin ardından çok sevdiği Sivasspor'da uzun yıllar altyapı antrenörlüğü görevini yürütmüş ve kulüpte çeşitli görevlerde bulunmuştu. - SİVAS

Sivasspor, Bingöl, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:16   Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı! - Spor
17:15   Profesyonel futbolcular için aday hakem kursu yapıldı - Spor
17:06   Sivasspor'un emektar antrenörü son yolculuğuna uğurlandı - Spor
17:02   Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi - Spor
17:02   Yusuf Yazıcı sezonu kapattı - Spor
16:12   Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı - Spor
16:08   PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi - Spor
15:57   2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu - Spor
14:24   Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Spor
14:02   Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Spor
23.12.2019 17:29:56