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Sivasspor kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

22.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:56Sivasspor kupa maçına hazır
Demir Grup , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano, Ziya Erdal ve Barış Yardımcı, antrenmana katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün kara yolu ile Malatya'ya hareket edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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