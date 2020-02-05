Haberler » Spor » Sivasspor kupa maçına hazır - Spor

Sivasspor kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

05.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:12Sivasspor kupa maçına hazır
Demir Grup , Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalarla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla Antalya'ya giderek kampa girecek.
Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 16:09:49