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Sivasspor kupaya bir adım daha yaklaştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Turu'nda Süper Lig ekibi DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Başkent Akademi'yi 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

31.10.2019 16:10Sivasspor kupaya bir adım daha yaklaştı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Turu'nda Süper Lig ekibi DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Başkent Akademi'yi 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Ostim
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Seyfettin Ünal xx, Gökhan Barçın xx
Başkent Akademi FK: Süleyman x, Ahmet Karaman x (Tolgahan Erbay dk. 77 ?), Abdullah x, Hasan x, Muhammet Burak x, Yusuf x, Kerem x (Yavuz Koç dk. 64 ?), Beytullah x, Bünyamin x, Hazarhan x (Yahya Kemal dk. 57 ?)
Yedekler: Taha, Yahya, Ahmet Sun, Yavuz, Suat, Ömer, Tolgahan
Teknik Direktör: Dursun Karamustafa
DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Kone xx, Cofie xx (Hakan Arslan dk. 59 xx), Papp xx, Erdoğan xx, Traore xx (Hugo Vieira dk. 59 x), Fatih xx, Armin xx (Mert Hakan dk. 71 xx), Emre xx, Ziya xx, Caner xx
Yedekler: Samassa, Muhammet Can, Uğur, Appindangoye, Mert Hakan, Yatabare, Oliveria, Hakan Arslan, Volkan, Teixeira
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Traore (dk. 6), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 14), Caner (dk. 35), Hakan (dk. 67), Mert Hakan (dk.78), Hugo Vieira (dk. 84) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Hazarhan, Hasan, Yusuf Atasoy, Abdullah (Başkent Akademi), Fatih (Sivasspor)
(Cem Geçim/İHA)

Türkiye Kupası, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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