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Sivasspor lideri yenmeyi hedefliyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçı kazanarak puan cetvelinde üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

27.09.2019 11:10Sivasspor lideri yenmeyi hedefliyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçı kazanarak puan cetvelinde üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
Ligin 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.
Bu sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, Aytemiz Alanyaspor önünde forma giyemeyecek.
Demir Grup Sivasspor, Antalya'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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