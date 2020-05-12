Sivasspor lige hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel idman yapan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

12.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:36
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada uzun süre evlerinde bireysel idman yapan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip bir günlük izin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak çalıştı.
Antrenman grubunda yer alan futbolcular, egzersiz ve dayanıklılık hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalar ve koşu ile tamamladı.
Sivasspor antrenmanlarını gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştiriyor. Sivasspor lige hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Haber

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