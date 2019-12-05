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Sivasspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 14'üncü haftada karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

05.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:32Sivasspor, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in lideri Demir Grup , 14'üncü haftada karşılaşacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Futbolcuların antrenmanda neşeli oldukları görüldü. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kara yoluyla Malatya'ya gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Antrenmandan görüntüler



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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