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Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor- Medipol Başakşehir müsabakasının biletleri satışa çıktı.

05.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:15Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışta
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Sivasspor- Medipol müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve cuma gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.
Bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori (VIP) 54 TL
2. Kategori (Maraton) 27,5 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL
Misafir tribünü 17,5 TL
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Başakşehir, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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