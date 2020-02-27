Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor
, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.
Ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi..
İdmana, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural katılmazken, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic takımdan ayrı koştu.