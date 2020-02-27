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Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

27.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:02Sivasspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demir Grup , Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.

Ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi..

İdmana, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural katılmazken, sol el parmağından ameliyat edilen Petar Skuletic takımdan ayrı koştu.

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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