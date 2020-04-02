Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor

Türkiye'de alınan karar doğrultusunda lig maçlarının ertelenmesinden sonra evlerinde karantinaya çekilen Sivasspor'lu antremanlarını ihmal etmediler ve evlerinden antremanlarını yapmaya devam ediyorlar.

02.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32
Türkiye 'de alınan karar doğrultusunda lig maçlarının ertelenmesinden sonra evlerinde karantinaya çekilen Sivasspor 'lu antremanlarını ihmal etmediler ve evlerinden antremanlarını yapmaya devam ediyorlar.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor

Kaynak: Dugout



Etiketler: Sivasspor, Türkiye, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Rüştü Reçber’in sağlık durumu ile ilgili hastaneden ilk açıklama! Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden ilk açıklama!
Abdülkadir, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı Spor
Abdülkadir, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Bir dünya devinde daha futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gitti Spor
Bir dünya devinde daha futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gitti
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi Spor
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi
Mourinho, milli futbolcuyu Tottenham’a transfer etmek istiyor Spor
Mourinho, milli futbolcuyu Tottenham'a transfer etmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş’tan dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş'tan dev destek
Korona nedeniyle, Avrupa’da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu Spor
Korona nedeniyle, Avrupa'da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu
Neymar’ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti Spor
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti

Son Dakika Spor Haberleri

18:25: Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı - Spor 18:22: Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları - Spor 17:55: Alanyaspor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 500 bin lira destek! - Spor 17:55: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Yardımcılar da belirlendi - Spor 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:47: Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir - Spor 17:28: Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler - Spor 17:28: Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Spor 17:03: "Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi - Spor 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:02: Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek - Spor