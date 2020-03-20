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Sivasspor, Oyuncularını Ve Teknik Heyeti Korona Virüsü Hakkında Bilgilendirdi

Tüm dünyada yayılan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Sivasspor, oyuncularını ve teknik heyetini COVID-19 virüsü ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirdi.

20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:00
Tüm dünyada yayılan korona virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesinin ardından Sivasspor , oyuncularını ve teknik heyetini COVID-19 virüsü ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirdi. Sivasspor, Oyuncularını Ve Teknik Heyeti Korona Virüsü Hakkında Bilgilendirdi

Kaynak: Dugout

Etiketler : Sivasspor, Türkiye, Spor

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