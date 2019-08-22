Haberler» Spor» Haber

Sivasspor, Rize'ye bileniyor

Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

22.08.2019 13:35 Sivasspor, Rize'ye bileniyor
Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas, pres ve şut çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın öğlen saatlerinde kara yolu ile Rize'ye hareket edecek. Kamp yapacağı otele yerleşecek olan Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Rize'de devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in ikinci hafta maçında 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Çaykur, Rize, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:08   Tenisçiler Gaziantep'te
15:07   Souleymane Doukara, Antalyaspor'dan ayrıldı! | Transfer haberleri...
15:04   Kayseri Yolspor'da iki transfer birden
14:56   Bülent Korkmaz: Forvet arayışımız devam ediyor
14:45   Beşiktaş, Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'yu transfer etti
14:42   Koray Şener'in ailesi Fenerbahçe idmanını ziyaret etti
14:40   Antalyaspor'da Doukara ile yollar ayrıldı