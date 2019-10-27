Haberler » Spor » Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi

Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi

- Sivasspor, rotayı kupaya çevirdiSİVAS - D.G. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başkent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

27.10.2019 15:05
- Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi
SİVAS - D.G. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başkent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.
Sivasspor, Süper Lig'de dünki Antalyaspor galibiyetinin ardından gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, ara vermeden perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.
Antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlılar yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi

Türkiye Kupası, Sivasspor, Futbol, Spor

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:42 Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
16:34 Tanak, İspanya'da şampiyonluğunu ilan etti
16:34 4. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu
16:24 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
16:18 Cumhuriyet Bayramı'na doğru
16:18 Futbol: Süper Lig
16:18 Futbol: TFF 1. Lig
27.10.2019 16:46:22