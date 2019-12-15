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Sivasspor taraftarının koreografisi beğeni topladı

DG Sivasspor'un Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta maraton tribününde yapılan koreografi beğeni topladı.

15.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:18Sivasspor taraftarının koreografisi beğeni topladı
DG 'un Süper Lig'in 15. haftasında 'yi ağırladığı maçta maraton tribününde yapılan koreografi beğeni topladı.

Süper Lig'de lider DG Sivasspor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Maça büyük ilgi gösteren ve stadı tamamen dolduran her iki takımın taraftarı tribünlerdeki organizasyonlarıyla rakiplerine karşı mesajlar verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu maraton tribününde taraftarlar tarafından organize edilen koreografi spor severlerden büyük beğeni topladı.

Maç öncesi koreografi yapan kırmızı-beyazlı taraftarlar, ellerinde kartonlarla "Göster gücünü" yazarak takımına destek oldu. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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