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Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı.

09.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:02
Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray 'ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Kırmızı-beyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor
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