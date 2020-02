Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan şampiyonluk değerlendirmesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son haftalara kadar devam edeceğini söyledi.Çalımbay, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve kazanmaları gereken maçtan galip ayrıldıklarını belirtti.Ligde oynayacakları son 11 maça odaklandıklarını dile getiren Çalımbay, "Bunların hepsi zor maçlar. Sadece bizim değil, bütün takımların çok zor maçları var. Bunun farkındayız. Bundan sonraki maçların nasıl geçeceğini de iyi biliyoruz. Beni mutlu eden sakat arkadaşlarımızın bir bir takıma dönmesi, bu yüzden şuanda her şey istediğimiz şekilde gidiyor." dedi.Çalımbay, kendileri için en önemli şeyin Ankaragücü maçı olduğunu vurgulayarak, "İki takım için de çok kritik ve önemli bir maç. Final maçı gibi. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için her şeyin farkındayız. Bundan önce nasıl mücadele ediyorsak bundan sonra da aynısını yapacağız." diye konuştu.Ligin üst sıralarındaki puan durumunun çok güzel olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:"Şampiyonluğa her zaman iki takım oynamıyor. Şuanda birçok takım bu yarışa ortak oldu. Neyin ne olacağı belli değil. Kimin nerede puan kaybedeceği de belli değil. Her takımın zor maçları var. Herkes birbiriyle oynayacak. Bana göre bunun sonu çok uzun sürer. Bitime 3-4 hafta kalana kadar ligin rengi belli olmaz. Şampiyonluk için birçok takımın şansı var. Puanlar birbirine çok yakın, Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu yarışa ortak olabilir. Şimdiden bir şey konuşmak hiç doğru değil. Herkesin iddiası var."Çalımbay, fikstür avantajına inanmadığını, maç maç bakıp ona göre hareket etmek gerektiğini söyledi.AntrenmanDemir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı.Kırmızı-beyazlı ekip, top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.Antrenmana sakatlığı bulunan Barış Yardımcı katılmadı.