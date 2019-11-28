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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Tokat'ta gençlerle buluştu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim için futbol hayatımda iki önemli yer vardı, birisi Sivasspor diğeri de Beşiktaş." dedi.

28.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:12Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Tokat'ta gençlerle buluştu
Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim için futbol hayatımda iki önemli yer vardı, birisi Sivasspor diğeri de Beşiktaş." dedi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programına Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal katıldı.
Prof. Dr. Kubilay Özyer'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Çalımbay, futbol hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Sivaslı olduğunu, ilkokulu orada bitirdiğini daha sonra ailesiyle İstanbul'a göç ettiklerini anlatan Çalımbay, futbola 13 yaşında Beşiktaş altyapısında başladığına işaret etti.
Çalımbay, 17 yaşında A takıma yükseldiğini, 33 yaşında da futbolu bıraktığını belirterek şunları kaydetti:
"Beşiktaş'ın en çok formasını giyen futbolcusu ve şu ana kadar en çok şampiyonluk yaşayan futbolcusuyum. Futboldan sonra 2 yıl Ümit Milli Takım'da, 2 yıl A Milli Takım'da Mustafa Denizli hocayla beraber toplam 4 yıl çalıştım. İngiltere'ye futbolu incelemek ve dil için gittim. İlk teknik direktörlüğüme Göztepe ile başladım. Son olarak da memleketim Sivasspor'da teknik direktörlüğe devam ediyorum. Benim için futbol hayatımda iki önemli yer vardı, birisi Sivasspor diğeri de Beşiktaş."
Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal ise küçük yaşta İstanbul'a gittiklerini ve futbol hayatına Ümraniye'de amatör olarak Yamanspor'da başladığını kaydetti.
Ziya Erdal, 2009 yılından bugüne kadar da Sivasspor'da oynadığını vurgulayarak, "Rıza hocayla benzer yanım, onun Beşiktaş'ta uzun yıllar oynadığı gibi ben de Sivasspor'da uzun yıllar oynamak istiyorum." diye konuştu.
Söyleşi sonrasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Rıza Çalımbay ve Ziya Erdal'a teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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