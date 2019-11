Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Şampiyonluk kolay bir iş değil"

Süper Lig'de 12. haftayı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, şampiyon olmak için oynadıkları futbolun çok üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona eksik kadroyla başlamalarına rağmen başarılı bir kamp dönemi geçirdiklerini anımsattı.Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu aktaran Çalımbay, çalışma ortamının da çok iyi olduğunu belirtti.Kırmızı-beyazlı ekibin bu sezonki en iyi isimlerinin, geçen yıl fazla forma şansı bulamayan Erdoğan Yeşilyurt ile Mert Hakan Yandaş olduğunu dile getiren Çalımbay, "Geçen sene istedikleri şansı bulamamışlar, bu sene gerçekten mükemmel oynuyorlar. Onlar da bizim çok iyi transferlerimiz oldular. İkisinden de çok memnunum. Diğer futbolcularımdan da çok memnunum. Arouna Kone bu takıma örnek bir kişi. O da takıma inanılmaz katkı veriyor." ifadelerini kullandı.Çalımbay, Sivasspor'un transferlerinden son derece memnun olduğunu, özellikle Mustapha Yatabare'nin sezon başında istediği oyuncular arasında yer aldığını aktardı."Herkes takımı benimsiyor"Forma giyen 11 futbolcu kadar, yedek kulübesinde bekleyen oyuncularından da her zaman hazır olmalarını istediğini anlatan Çalımbay, "Onlara, 'Belki de maçlarımızı oyuna sonradan girecek arkadaşlarımız kazandıracak.' diyorum. Herkesin yüzde yüz hazır olması gerekiyor. Futbolcunun maçı dikkatli seyretmesi, iyi ısınması, oyuna girdiği zaman da çok iyi şekilde kendisini vermesi gerekiyor. Şu anda bunu herkes mükemmel yapıyor. Oynayıp oynamamaları sorun değil. Herkes takımı benimsiyor. Girdikleri zaman çok şey yapacaklarına inanıyorlar ve oyuna girdiklerinde iyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu."Bugüne kadar yaptıklarımızla şampiyon olamayız"Sivasspor'un sezon sonu hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Şampiyonluk kolay bir iş değil. Bugüne kadar yaptığımızın üstüne çıkmamız gerekiyor. Bugüne kadar yaptıklarımızla şampiyon olamayız." açıklamasında bulundu.Alternatifli bir kadroları olması gerektiğine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Allah korusun, ters bir şey olduğu zaman sıkıntı yaşarız. Diğer takımlar kadar geniş bir kadroya sahip değiliz. Allah'a şükür şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı, gayet iyi şekilde gidiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımın hepsinden memnunum. Hepsinin de alternatifi var ama oturmuş bir kadro mevcut. O kadroyu bulmak çok önemli." şeklinde konuştu."Hedeflerim arasında Sivasspor'u şampiyon yapmak var." diyen Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Teklif yapıldığında yönetime, 'İlk 5'e oynayacaksak gelirim, yoksa gelmem.' dedim. Gayem takımı yukarıya oynatmak. Hangi takıma gidersem gideyim bu böyledir. Ancak bu kadar arkadaşımızdan verim alacağımı düşünmüyordum. Gerçekten inanılmaz şekilde çalışıyor, ne gösterdiysek dört dörtlük yapıyorlar. Çalışmayı ve futbol oynamayı çok seviyorlar ama bu işin sonunu getirmek önemli. Şimdi mevcut futbolumuzun da üzerine çıkıp, disiplinimizi bozmadan, gücümüzü bilerek oynamamız gerekiyor. Çünkü işimiz çok zor. Altımızda çok güçlü takımlar, şampiyonluk için milyonlarca avro harcayan kulüpler var. Onun için bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Her puan bizim için çok çok önemli. Lig bana göre de sürpriz şekilde geçiyor. 'Sahamızda oynuyoruz, şu takımı yeneriz.' gibi şeyler bitti artık. Bu hafta baktığımız zaman en çok deplasman takımları galip geldi. Onun için içerisi, dışarısı yok. Zayıf takım, iyi takım, kötü takım yok. Herkes mücadele ediyor, kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyor.""(Mert Hakan ve Emre) İkisi de iyi oyuncu"Performanslarıyla herkesin takdirini toplayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'tan övgüyle bahseden Çalımbay, bu isimlerin önemli yerlere geleceğine inancının tam olduğunu aktardı.Erdoğan Yeşilyurt'un da her iki ayağını kullanabilen çok iyi bir futbolcu olduğuna değinen başarılı çalıştırıcı, her zaman bu oyunculardan faydalanmaya çalıştıklarını belirtti.Mert Hakan ve Emre'ye gelen transfer teklifleriyle ilgili değerlendirme yapan Çalımbay, şunları söyledi:"Bu, yönetimimizin vereceği bir karar. Çok iyi bir strateji belirleyip, ona göre hareket etmemiz gerektiğini yönetime söyledim. Kulüp de oyuncu da haklı. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay var ve kulüp para alıp göndermek ister. Talip olan kulüp de, '6 ayı var, niye bu kadar para vereyim?' diyor. Herkes bir şey diyor. O ara oyuncular da gitmek istiyor. Hepsinin kendine göre bir hedefi var. Gitmeleri gayet doğaldır. Onlara karşı çıkmak veya başka türlü düşünmek yanlış olur. Fakat burada kaldıkları sürece her şeylerini vermeleri gerekiyor, veriyorlar da. Gitmezlerse bizim için bir sorun yok, aynı şekilde işimize devam ederiz. Eninde sonunda mutlaka giderler, çünkü ikisi de iyi oyuncu ve yukarıları hak eden arkadaşlarımız."Deneyimli teknik adam, devre arası transfer çalışmalarını, gidecek oyuncuların durumuna göre yapacaklarını, kafasında alacağı 2 oyuncu bulunduğunu ve takımda dengeleri bozmamaya gayret gösterdiğini anlattı.Kırmızı-beyazlı ekibin başarısının devamı noktasında taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını belirten Çalımbay, taraftarı birinci adam olarak gördüklerini sözlerine ekledi.