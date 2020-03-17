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Sivasspor Tesislerini Dezenfekte Etti

Süper lig ekiplerinden Sivasspor, dünyayı saran ve Türkiye'de de görülmeye başlanan korona virüsü salgını neticesinde önlem alarak tesislerini dezenfekte etti.

17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
Süper lig ekiplerinden Sivasspor , dünyayı saran ve Türkiye 'de de görülmeye başlanan korona virüsü salgını neticesinde önlem alarak tesislerini dezenfekte etti. Sivasspor Tesislerini Dezenfekte Etti

Kaynak: Dugout

Etiketler : Sivasspor, Türkiye, Spor

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