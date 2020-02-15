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Sivasspor, Trabzon maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

15.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:02Sivasspor, Trabzon maçına hazır
, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. - SİVAS

Trabzonspor, Sivasspor, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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