Sivasspor, Trabzon maçına hazır

Sivasspor
, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmaların ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip öğleden sonra hava yoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)