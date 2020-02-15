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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:56Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup , Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmayla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün hava yoluyla Trabzon'a giderek kampa girecek.
Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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