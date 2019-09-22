Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor
, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Trabzonspor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.