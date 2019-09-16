Sivasspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta

Süper Lig 2019-2020 sezonunun 5. hafta maçında 23 Eylül
Pazartesi günü saat 20.30'da sahasında Trabzonspor
ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor
'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.
Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.
Bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL, Misafir tribünü ise 17,5 TL. - SİVAS