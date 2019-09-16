Haberler » Spor » Haber

Sivasspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta

Süper Lig 2019-2020 sezonunun 5. hafta maçında 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

16.09.2019 21:02Sivasspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta
Süper Lig 2019-2020 sezonunun 5. hafta maçında 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL, Misafir tribünü ise 17,5 TL. - SİVAS

Trabzonspor, Sivasspor, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
03:23 Hikmet Karaman: "Bir an önce ligin alt grubundan yukarı doğru tutunmak istiyoruz"
03:12 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler
03:11 Atılay Canel: "Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul'a lider olarak dönmekti"
03:10 İlhan Palut: "Kazanmak için gerekenleri tam anlamıyla yapamadık"
03:06 Basketbolda dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü
03:05 Bulut: "En kötü 1 puan istiyorduk"
03:03 Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"