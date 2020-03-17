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Sivasspor'un 28 maçlık gol serisi sona erdi

Süper Lig'de dün Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, 28 maç sonra bir lig mücadelesini gol atamadan tamamladı.

17.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:32
Sivasspor'un 28 maçlık gol serisi sona erdi
Süper Lig'de dün Fraport TAV Antalyaspor 'a deplasmanda 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor , 28 maç sonra bir lig mücadelesini gol atamadan tamamladı.
Süper Lig'de 49 puanla zirve yarışının içinde yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle dikkati çekiyor.
Ligde 3'ü geçen, 25'i bu sezon olmak üzere 28 karşılaşmada da gol atma başarısı gösteren Sivas ekibi, 26. haftada dün deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenilerek bu seriyi sürdüremedi.
Sivasspor bu sezon ligde geride kalan 26 haftada 47 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 29 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bundan önce, geçen sezonun 31. haftasında 3 Mayıs 2019'da sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol sevinci yaşayamamıştı.
Öte yandan şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile 1-1, Galatasaray'ın ise Beşiktaş ile golsüz berabere kaldığı haftada puan kaybı yaşayan kırmızı-beyazlılar, zirve yarışında yara aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Spor

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