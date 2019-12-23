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Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

23.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:25 Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
DG Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 24. dakikada Arouna Kone'nin golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 56. dakikada Bogdan Stancu ve 58. dakikada Ayite'nin golüne engel olamadı. 90+7'de Mustapha Yatabare'nin golünün ardından skor 2-2 oldu. İki takım da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Sivas ekibinin 7 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.
Ligin 9. haftada sahasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçen Rıza Çalımbay'ın takımı, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmıştı. 11. haftada ise Sivas 4 Eylül Stadı'nda Konyaspor'u 2-0 yenen Yiğidolar, 12. haftada deplasmanda Kayserispor'u 4-1 yenmişti. 13. Haftada evinde Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçen Sivasspor, bir sonraki haftada da deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmişti. Kırmızı-beyazlılar 15. Haftada ise sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve üst üste aldığı güzel sonuçlarla zirveye ambargo koymuştu.
Yenilmezlik 8 maça çıktı
Sivasspor'un takımda galibiyet serisi sona erse de yenilmezlik 8 maça çıktı. Son olarak ligin sekizinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivas temsilcisi, söz konusu müsabakadan sonra yenilgi yüzü görmedi. DG Sivasspor, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Sivasspor'un, Galatasaray maçından sonra oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1
Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0
Kayserispor: 1 - Sivasspor: 4
Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0
Yeni Malatya: 1 - Sivasspor: 3
Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 2
(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Gençlerbirliği, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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