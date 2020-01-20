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Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi 7 yaralı

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralıSivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

20.01.2020 04:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 04:42
'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı
Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi 7 yaralı

Sivasspor, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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