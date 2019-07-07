07.07.2019 20:56
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Sivasspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdmanda futbolcular, dayanıklılık, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.
Kampın ikinci gününü geride bırakan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor'un Bolu kampı
Kaynak: AA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

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