08.07.2019 16:06
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Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde öğlen saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların kamp için bulunduğu otelin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Antrenmanda askerden dönen Uğur Çiftçi de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını saat 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

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