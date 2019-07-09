09.07.2019 13:49
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Sivasspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde öğle saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Antrenmanda Sivasspor'un yeni transferi Caner Osmanpaşa da yer aldı.
Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Sivasspor'un Bolu kampı
Kaynak: AA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

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