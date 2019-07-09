09.07.2019 20:30
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Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idmanda oyuncular, dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

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