Sivasspor'un Bolu kampı

Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu
'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede
ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas, pres ve hücum çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kampın onuncu gününü geride bırakan kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.