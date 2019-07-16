16.07.2019 01:41
Haberler» Spor» Haber

Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas, pres ve hücum çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kampın onuncu gününü geride bırakan kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:22   Wimbledon günlüğü #13
01:41   Sivasspor'un Bolu kampı
00:38   Manisa BBSK'da hedef 1. Lig
00:32   Manisa Büyükşehir Belediyespor'a stoper takviyesi
23:54   İsmail Kartal: "Fenerbahçe'den Frey'i ve Barış'ı kiralık almak istiyoruz"
23:46   Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
23:18   Emre Mor ve Okay Yokuşlu, Celta ile antrenmanlara başladı