16.07.2019 14:25
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Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, otelin sahasında ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Antrenman, ikişerli grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Emre Kılınç, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.
Kaynak: AA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

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