Sivasspor'un Bolu kampı

Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu
'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede
ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, otelin sahasında ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Antrenman, ikişerli grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.
Emre Kılınç, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.